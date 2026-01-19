Cecot advierte que las empresas catalanas entran en una fase de "resistencia estratégica" en 2026

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, y el secretario general, Oriol Alba. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, ha explicado que tras experimentar un crecimiento moderado en 2025, las empresas catalanas mantendrán el mismo comportamiento en 2026, año en el que se adentran en una fase de "resistencia estratégica" debido a la incertidumbre regulatoria y el contexto geopolítico, a su juicio.

Lo ha dicho este lunes en el encuentro anual de la entidad, en el que ha hecho un balance de su gestión en 2025 y ha presentado las perspectivas empresariales de 2026, acompañado del secretario general, Oriol Alba.

"Entramos en un año que no será ni de euforia ni de crisis. Hoy muchas pymes se están preparando para resistir: entramos en una fase de resistencia estratégica, un debate que Europa ha puesto sobre la mesa y de preparación ante crisis económicas, climáticas, energéticas y geopolíticas", ha destacado Panés.

Ante este escenario, ha pedido a las instituciones "marcos estables y previsibilidad regulatoria": "No pedimos aflojar normas, sino no aplazarlas a pocos días de su entrada en vigor (como con el sistema VeriFactu) y hacerlas previsibles y dentro de las mesas de diálogo social".

También ha instado a "no querer ser los mejores en todo" y focalizarse en desarrollar sectores estratégicos y competitivos de la economía catalana, como las ciencias de la salud y la farmacia, la alimentación y gastronomía, turismo de calidad, industrias químicas y la energía o la fabricación mecánica, ha detallado.

RESULTADOS DE 2025

En 2025, la Cecot atendió 4.000 consultas de asesoramiento, formó a 20.060 personas en más de 44.000 horas de mejora de competencias, gestionó 405 contratos energéticos y atendió a 180 emprendedores y contribuyó a la aceleración de 14 'startups'.

Oriol Alba ha hecho balance del que considera un "muy buen año" para la patronal y las empresas vinculadas, después de que más de la mitad valoren su 2025 como entre positivo (38,6%) y muy positivo (11,8%), mientras que un 39,5% cree que ha sido similar a 2024, y en menor medida negativo (9,1%) y muy negativo (0,9%).

REEMPRESA

Sobre el rendimiento del programa Reempresa de la Cecot, una iniciativa para facilitar el relevo generacional y la continuidad de pequeñas y medianas empresas, conectando a propietarios que quieren vender con emprendedores interesados en comprar un negocio ya en marcha, ha celebrado que haya habido cifras récord.

"Reempresa ha cerrado 2025 con el mayor número de compraventas de su historia, con 630 empresas transmitidas, más de 45 millones de euros de inversión inducida y el mantenimiento 1.800 puestos de trabajo", ha subrayado.

NOVEDADES PARA 2026

De cara a 2026, Alba ha anunciado un acuerdo con SAP, un sistema informático utilizado por medianas y grandes empresas en Europa, con el que lanzarán un centro de formación para personas en el situación de paro o que quieren mejorar sus capacidades informáticas.

También ha dicho que lanzarán, con carácter semestral, dos Barómetros Industriales sobre el comportamiento de la industria catalana, en comparación con la española y la mundial.

RIESGOS ECONÓMICOS

Precisamente, Alba ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el sector industrial catalán, que considera clave ante épocas de crisis, y ha alertado de algunos de los riesgos económicos que las empresas vinculadas a la patronal identifican de cara a 2026.

En concreto, señalan la falta de personal cualificado (19%), un exceso de burocracia e incertidumbre reguladora o administrativa (16%), el absentismo laboral (13%) y la presión fiscal (12%), áreas para las que la patronal reclama impulsar soluciones de IA.