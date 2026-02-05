Cecot asesoró en 630 transmisiones de empresas en 2025, un "récord" que supera las cifras prepandemia

Archivo - El presidente de Cecot, Xavier Panés, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa Reempresa de la Cecot, que facilita la compraventa de empresas en proceso de traspaso mediante asesoramiento y apoyo a emprendedores y empresarios, ha cerrado el ejercicio de 2025 con 630 transmisiones empresariales, batiendo un nuevo "récord" y superando las cifras previas a la pandemia.

Así lo han manifestado este jueves el presidente de la patronal, Xavier Panés, y la directora del departamento de Emprendeduría y Crecimiento Empresarial, Laura Sallent, durante la presentación de los resultados de 2025 del área de Emprendeduría y Crecimiento Empresarial, informa la patronal en un comunicado.

Una de las principales conclusiones es que las 630 transmisiones empresariales "han permitido salvaguardar 1.822 empleos y generar una inversión inducida de 43,6 millones de euros", convirtiendo en 2025 en el mejor ejercicio del programa desde su puesta en marcha.

En el ámbito de la consolidación y el crecimiento empresarial, el servicio HelpEmpresa ha registrado un incremento del 41% en el número de empresas asesoradas respecto a 2024, con un total de 273 empresas atendidas.

Los datos preliminares del estudio de supervivencia empresarial muestran que el 86% de las empresas siguen en funcionamiento después de las intervenciones, y que 7 de cada 10 han introducido "cambios relevantes" en su modelo de negocio.