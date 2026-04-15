Cecot celebrará las elecciones a la presidencia el 3 de junio

Presentación del calendario electoral a la presidencia en la Junta Directiva de Cecot - CECOT

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha iniciado el proceso electoral a la presidencia de la patronal, que culminará durante la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 3 de junio, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

Lo ha anunciado tras la reunión de la Junta Directiva, y coincide con la finalización en junio del mandato estatuario de 4 años iniciado en 2022 del actual presidente, Xavier Panés, y el proceso se desarrollará de acuerdo a los estatutos y el reglamento de Cecot.

Panés, ya ha manifestado su voluntad de presentarse a la reelección, una decisión que ha vinculado a los resultados del trabajo del último mandato y a la "necesidad" de dar continuidad a los cambios impulsados durante el periodo.

"Deberemos ser capaces de promover debates incómodos pero imprescindibles y de conseguir consensos amplios en cuestiones tan determinantes para nuestra sociedad del bienestar como es la sostenibilidad del mercado de trabajo", ha subrayado el actual presidente.

De acuerdo con el calendario electoral aprobado, el periodo de presentación de candidaturas será entre el 16 e abril y el 9 de mayo, y una vez la junta electoral haya validado la documentación y se haya superado el periodo de alegaciones, la votación, proclamación y toma de posesión se celebrará durante la asamblea general de junio.