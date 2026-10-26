Cecot Comerç y Comertia reclaman anticipación y coordinación para proteger comercios ante altercados

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot Comerç y Comertia han reclamado una mayor anticipación y coordinación para proteger a los locales comerciales ante movilizaciones de riesgo, en un comunicado este lunes.

Ambas entidades han condenado "los actos vandálicos y los saqueos" de la noche del pasado sábado en Barcelona, y han pedido que, cuando las autoridades tengan información sobre convocatorias que puedan conllevar riesgos para la actividad comercial, avisen a los comercios que pueden verse afectados.

Han añadido que es necesario avanzar en mecanismos de prevención, información y coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y representantes del sector comercial.

"Reclamamos que cualquier información disponible que permita anticipar posibles situaciones de riesgo se comparta con suficiente antelación con el sector para facilitar la adopción de medidas preventivas", han dicho.

Han subrayado que el objetivo de esta reclamación "no es interferir en el ejercicio del derecho a la manifestación", sino facilitar que los comercios puedan tomar decisiones y adoptar medidas de prevención.