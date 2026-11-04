Cecot defiende que la huelga general "no es la respuesta" a la crisis de la vivienda

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BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha asegurado que comparte la preocupación por la crisis de la vivienda, pero "considera que una huelga general no es la respuesta", en un comunicado ese miércoles.

La patronal ha dicho que es "un problema social y estructural" que requiere de más políticas públicas sostenidas, más oferta de vivienda y mayor colaboración público-privada.

El presidente de la organización, Xavier Panés, ha dicho que el problema de la vivienda es "real, grave y compartido, pero no se resolverá parando la actividad económica".