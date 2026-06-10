Cecot y la Diputación de Lleida impulsan la continuidad de 373 empresas con Reempresa desde 2011

Los participantes en la jornada - CECOT

LLEIDA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cecot y la Diputación de Lleida han impulsado la continuidad de 373 empresas desde el inicio del programa Reempresa, en 2011, lo que ha permitido salvar 870 puestos de trabajo y una inversión de 12,1 millones de euros, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Ambos entes han reafirmado el compromiso con la continuidad del programa en una jornada celebrada este miércoles, en la que han participado el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y el presidente de Cecot, Xavier Panés.

En lo que va de año, el programa Reempresa ha facilitado la transmisión de 24 empresas en la provincia de Lleida, que suman 33 puestos de trabajo y una inversión inducida de 800.000 euros.

Actualmente, Reempresa cuenta con 14 puntos locales en la provincia de Lleida, que ofrecen asesoramiento especializado y acompañamiento a empresarios que quieren ceder su negocio y a personas que quieren adquirir una empresa en funcionamiento.

En el conjunto de Catalunya, Reempresa ha permitido el traspaso de 5.875 empresas, con 16.427 puestos de trabajo y una inversión inducida de 326 millones.