Cecot gestionó la formación de 14.027 personas y 1.187 actividades en 2025

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cecot Formació i Desenvolupament gestionó en 2025 un total de 14.027 personas participantes, ha realizado 1.187 acciones formativas y ha impartido 30.414 horas de formación, con una "actividad intensa, diversa y plenamente alineada con las necesidades reales del mercado laboral y del territorio", informa la patronal este lunes en un comunicado.

"Los resultados de satisfacción avalan este compromiso con la calidad", añade Cecot, pues la valoración del personal formador registró una media de 9,61 sobre 10; la valoración general de la formación, un 9,23, y la utilidad de los cursos para la mejora profesional en el puesto de trabajo, un 9,06 sobre 10.

Además, este enfoque "se refuerza" con la certificación de Cecot Formació i Desenvolupament en la norma ISO 9001:2025, que avala sus procesos de mejora continua y la orientación a la excelencia.

"La formación es una herramienta clave a lo largo de toda la vida profesional. Tanto las personas que están trabajando como las que se encuentran en situación de desempleo necesitan actualizar y ampliar competencias para adaptarse a un mercado laboral en constante cambio", ha señalado la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez Puig.

A lo largo del año pasado, Cecot impulsó el desarrollo de proyectos de formación a medida para empresas, con programas diseñados específicamente según las necesidades de cada organización.