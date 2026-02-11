Cecot y el Govern abordan el estado de las infraestructuras y la necesidad de Presupuestos

Reunión entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el presidente de Cecot, Xavier Panés - GOVERN

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el presidente de Cecot, Xavier Panés, se han reunido este miércoles en el Palau de la Generalitat para abordar el estado de las infraestructuras y la necesidad de Presupuestos "que hagan avanzar el país", según ha informado el Dalmau en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el encuentro también han tratado otros temas de interés, como Rodalies, la reforma de la Administración y la apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos del Govern con los agentes económicos y sociales para abordar estas cuestiones y por parte de Cecot han asistido, además del presidente, el vicepresidente, Carlos Garriga; el secretario general, Oriol Alba; el miembro del comité ejecutivo, Jordi Parera; la presidenta de Autcat, Marta Sánchez Ugart, y el presidente de la Comissió d'Industria de la Cecot, Miquel Àngel Cerdà.