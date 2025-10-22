Cecot incorpora al presidente de Leitat a su comité ejecutivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha incorporado al presidente del centro tecnológico Leitat, Ramon Pastor, a su comité ejecutivo, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector tecnológico e industrial, la patronal cree que Pastor aportará "una mirada global sobre transformación digital y sostenibilidad".

Con esta decisión, Pastor pasa también empezará a formar parte de la junta directiva y de la asamblea general, "reforzando el compromiso de la patronal" con el crecimiento sostenible, la innovación, la competitividad de las pymes y la transferencia tecnológica.