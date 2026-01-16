Cecot lanza dos programas de orientación para 600 personas ante el "déficit" de talento en empresas

Archivo - Logo de Cecot - CECOT - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha puesto en marcha los programas de orientación laboral 'Projecta't' y 'Orienta', con los que prevé atender a 600 personas hasta finales de 2026 ante el "déficit" de profesionales cualificados en el tejido empresarial, según ha informado en un comunicado este viernes.

El programa 'Projecta't', enfocado a trabajadores en activo de sectores estratégicos (digital, salud, agroalimentario, metal, química y servicios), prevé llegar a 400 profesionales este año.

Por su parte, 'Orienta' se dirige a 180 personas en situación de desempleo o precariedad laboral, con sedes en Barcelona y Terrassa.

Desde la patronal destacan que ambos proyectos combinan el acompañamiento personalizado con la prospección empresarial directa.

Desde 2022, más de 1.200 personas han pasado por estos itinerarios, que ahora incorporan también recursos para la búsqueda de empleo mediante inteligencia artificial.