La Cecot pide "flexibilidad" ante el debate sobre la instauración del teletrabajo

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BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha pedido "flexibilidad" ante el debate europeo sobre la propuesta de instaurar un día semanal de teletrabajo como medida para reducir el consumo energético, informa este jueves en un comunicado.

En este sentido, ha defendido que el tejido productivo catalán es diverso y con un fuerte peso de la industria, la logística y los servicios presenciales por lo que "cualquier medida vinculada a la organización del trabajo debería tener en cuenta esta pluralidad".

Para la patronal, los grandes retos como la transición energética requieren soluciones flexibles y adaptadas, no respuestas uniformes, y ha defendido que Catalunya no dispone de una red de transporte público de calidad "que garantice la movilidad colectiva necesaria".

Asimismo, la Cecot ha advertido que, en caso que el debate avance hacia una regulación, hay que tener en cuenta que no todas las actividades son teletrabajables; que las empresas, sobre todo las pymes, necesitan tiempo para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo, y que existe el riesgo de generar desigualdades entre personas trabajadoras.

Además, sostiene que el impacto energético no es lineal ni automático, ya que parte del consumo puede trasladarse del centro de trabajo a los hogares, con resultados diferentes según las condiciones de las viviendas.