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BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha pedido "triplicar o cuadruplicar" el presupuesto anual dedicado a la construcción de vivienda social, con el objetivo de alcanzar la media europea, informa en un comunicado.

Lo propone en un documento elaborado por el catedrático de Economía Aplicada del Tecnocampus de Mataró (Barcelona) José María Raya, que lo ha presentado este martes en rueda de prensa junto al presidente de la patronal, Xavier Panés, y el miembro de la Junta Directiva y presidente del Club Financiero Fiscal de la Cecot, Mario Blasco.

El documento plantea 20 medidas en 7 bloques: ampliar el suelo disponible para construir, fomentar la densificación, simplificar los procesos administrativos, facilitar el crecimiento del parque de vivienda social, fomentar la seguridad jurídica, impulsar una fiscalidad "razonable y según el uso", e impulsar la construcción industrializada.

La patronal es consciente de que "ninguna de las propuestas es una solución inmediata ni definitiva, y que un problema que se ha ido agravando durante décadas no se resolverá en un año".

INICIATIVA PRIVADA

Raya ha reivindicado el papel de la iniciativa privada: "Sin su capacidad de construir y de poner viviendas en alquiler no hay solución posible".

En esta línea, ha defendido que "alquilar no es especular" y ha considerado que la protección de los vulnerables la tiene que liderar la Administración.