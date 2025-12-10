Cecot reclama al Gobierno seguridad jurídica tras el aplazamiento de Verifactu

Archivo - Logo de Cecot. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha reclamado al Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria una serie de medidas urgentes para evitar la inseguridad jurídica tras el aplazamiento del sistema Verifactu y la facturación digital.

Así lo ha explicado la entidad en un comunicado este miércoles, tras haber aprobado en su junta directiva el envío de una carta dirigida a la ministra de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, y la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández.

Cecot ha celebrado la decisión del Gobierno central de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor del sistema Verifactu, pero señala que el cambio de calendario tiene efectos directos en la planificación de las empresas, por lo que ha reclamado medidas para "corregir los desequilibrios".

Por ello, y de cara a las empresas que ya han iniciado la implementación, Cecot solicita "flexibilidad" para no penalizar a las empresas que han actuado con anticipación, como poder abandonar la implementación durante 2026 o revocar la opción de acogerse al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII).

"Muchas de las empresas optaron por el SII porque la entrada en vigor de Verifactu hacía necesario reorganizar la gestión del IVA", han explicado desde la entidad, pero su aplazamiento elimina dicho condicionante, por lo que las empresas no deben verse obligadas a mantenerlo si no es su voluntad real, reclama la patronal.