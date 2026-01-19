Cecot valora la nueva financiación, pero dice que "no se acerca a las cifras que necesita Catalunya"

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, y el secretario general, Oriol Alba. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, ha valorado positivamente el nuevo acuerdo de financiación anunciado por el Gobierno central, pero ha advertido que "no es un concierto económico ni se acerca a las cifras que realmente necesita Catalunya".

Lo ha dicho este lunes en el encuentro anual de la entidad, en el que ha hecho un balance de su gestión en 2025, ha presentado las perspectivas empresariales de 2026 y ha abordado algunos de los puntos calientes de la actualidad en clave catalana, acompañado del secretario general, Oriol Alba.

"La propuesta actual supone un paso adelante respecto al 'statu quo', esto es innegable. Reconoce parcialmente el déficit fiscal que arrastra Catalunya y para aligerar tensiones a corto plazo este dinero puede ir bien, pero tiene límites claros", ha destacado Panés en relación a la nueva financiación.

Ha sostenido que aceptar esta propuesta no implica "abandonar las reivindicaciones históricas ni dar el tema por cerrado", al tiempo que ha pedido esclarecer factores como qué singularidad tiene el caso catalán, el funcionamiento operativo y garantías de cumplimiento del acuerdo y blindar el principio de ordinalidad.

Preguntado sobre los presupuestos autonómicos para 2026, Panés ha asegurado no haber "perdido la esperanza" de que se renueven las cuentas y ha añadido que no disponer de ellos es una carencia importante para la evolución de Catalunya, en sus palabras.

REUNIONES CON LOS PARTIDOS

Este martes, la patronal tiene prevista una reunión para abordar la nueva financiación con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y tenía otra este jueves con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que finalmente no podrá celebrarse por el estado de salud del president.

Asimismo, Panés contempla sentarse con el resto de formaciones políticas para debatir acerca de esta cuestión, y ha puntualizado que a Junts "le pediría que si podemos conseguir más cosas, más dinero, pues consigámoslas".

FOMENT DEL TREBALL

El pasado 9 de enero, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, calificó de "claramente insuficiente" el nuevo modelo de financiación autonómica, al considerar que no resuelve los déficits que tiene Catalunya en financiación e inversión en infraestructuras, en sus palabras.

En respuesta, Panés no cree que su homólogo en Foment haya afirmado estar "radicalmente en contra" del acuerdo y ha señalado que su posicionamiento no dista mucho del suyo, alegando que el hecho de que el resultado del pacto es insatisfactorio es, a su juicio, una idea bastante general.

ELECCIONES DE LA CECOT

Antes del verano, están previstas las elecciones de la Cecot al haberse cumplido los cuatro años del mandato actual, aunque Panés ha evitado pronunciarse sobre si volverá a presentarse o no.

"A mí lo que me gusta es que a la Cecot le vaya bien y yo me lo estoy pasando muy bien. Es un lujo ser el presidente y que me acepten es un motivo de orgullo", ha resuelto.