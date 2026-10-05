Cecot valora positivamente el retraso de Verifactu hasta 2028: "Aporta seguridad jurídica"

Archivo - Logo de la patronal Cecot - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha valorado positivamente la confirmación del nuevo calendario de implementación de Verifactu anunciado este lunes por la Agencia Tributaria, que retrasa hasta el 6 de octubre de 2028 la entrada en vigor de las obligaciones pendientes, y ha destacado que este cambio "aporta seguridad jurídica".

La patronal ha celebrado este lunes en un comunicado que se haya unificado el calendario de implementación de Verifactu con el de la factura electrónica obligatoria para empresas y profesionales con un volumen de negocio superior a los 8 millones de euros.

Esta alineación es "una decisión acertada tanto desde el punto de vista normativo como operativo", ha destacado la organización empresarial.

En este sentido, el asesor financiero y fiscal de Cecot, Enric Rius, ha afirmado que "no tiene sentido cargar a las empresas con obligaciones administrativas innecesarias o duplicadas".

MENOS COMPLEJIDAD REGULADORA

La patronal ha considerado igualmente positivo que Hacienda trabaje en una convergencia de los ámbitos de aplicación y de los aspectos técnicos de las diferentes normativas vinculadas a la digitalización de los procesos de facturación, un proceso "que tendrá que facilitar el cumplimiento normativo y reducir la complejidad reguladora para las empresas".

En septiembre, Cecot había enviado una carta al ministro de Hacienda del Gobierno, Arcadi España, para trasladarle la "preocupación existente entre numerosas empresas" ante la proximidad de la entrada en vigor de Verifactu, que en ese momento estaba prevista para el 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del IRPF y a partir del 1 de julio del mismo año para el resto de autónomos y compañías.