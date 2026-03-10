Cecot y Vic Comerç colaborará en el apoyo al comercio y las empresas de Vic (Barcelona)

El presidente de Cecot, Xavier Panés, y la presidenta de la Federació Vic Comerç, Núria Simón
El presidente de Cecot, Xavier Panés, y la presidenta de la Federació Vic Comerç, Núria Simón - CECOT
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 10 marzo 2026 12:36
Seguir en

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cecot, Xavier Panés, y la presidenta de la Federació Vic Comerç, Núria Simón, han firmado un convenio de colaboración para reforzar el apoyo al comercio de proximidad y al tejido empresarial de Vic (Barcelona), informa la organización en un comunicado este martes.

El convenio regula y amplía la prestación de servicios para la federación, entre los que destacan el asesoramiento laboral, fiscal y empresarial; un servicio de información con las últimas novedades normativas y de ayudas, o el acceso a la bolsa de trabajo de la patronal.

Con el acuerdo, Vic Comerç se incorpora como socio de pleno derecho de Cecot, con participación en la Asamblea General y capacidad de incidir en las políticas de apoyo al comercio y la empresa local.

Contador

Contenido patrocinado