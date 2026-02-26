Celeste Technologies completa las pruebas de interoperabilidad 5G vía satélite con Sateliot

Archivo - Nanosatélite de Sateliot - SATELIOT - Archivo

Celeste Technologies ha completado con éxito las pruebas de interoperabilidad 5G vía satélite con la constelación D2D de Sateliot, informa Sateliot en un comunicado este jueves.

El ensayo supone un "hito relevante" en el desarrollo de la futura constelación europea soberana en órbita terrestre baja (LEO) para comunicaciones directas entre dispositivos (D2D) impulsada por Sateliot.

La campaña ha estado centrada en la validación de redes no terrestres (NTN) conforme al estándar 3GPP Release 17, verificando la interoperabilidad extremo a extremo entre el sistema SmartgNB desarrollado por Celeste Technologies y un dispositivo móvil de pruebas equipado con tecnología Qualcomm 5G Modem-RF.

Sateliot ha recordado que está desplegando una infraestructura 5G NR-NTN en banda S basada en satélites LEO con el objetivo de proporcionar conectividad continua, fiable y de baja latencia para aplicaciones IoT y comunicaciones directas entre dispositivos.

Mediante una constelación permanentemente conectada --que incorporará enlaces intersatelitales y una red propia de estaciones terrestres-- Sateliot "aspira a reforzar la autonomía europea en comunicaciones espaciales seguras".