Francia relacionó a un exdirectivo de Plus Ultra con un transporte de toneladas de oro desde Caracas a Dubái

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores franceses vincularon al empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, en un transporte de "entre 5 y 8 toneladas de oro" del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Así lo expone la Policía Nacional en un informe fechado en octubre de 2024 e incorporado al sumario del 'caso Plus Ultra', al que ha tenido acceso Europa Press.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señala la existencia de un documento enviado a otro empresario investigado, Luis Felipe Baca, por una persona identificada como "Rodolfo" que "se trata de una captura de pantalla de un correo electrónico donde un gerente de una empresa llamada Coyne Airways solicita cotización para transportar entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái".

"El tal 'Rodolfo' es vinculado por los investigadores franceses con un cliente de la organización llamado Rodolfo Reyes que se va a beneficiar de transacciones de sociedades como Prime Trust, Wallinford y Panacorp que van a generar facturas falsas para justificar transacciones en su favor", indican los agentes españoles.

Para la Policía, ya en aquellas fechas Reyes podría ser de interés "toda vez que, además de la comprobación que pudiera efectuarse de la efectiva canalización de fondos hacia nuestro país señalado por las autoridades francesas, se ha podido comprobar que tiene importantes inversiones y estructuras empresariales" en España.

Y ponen el foco en "la adquisición en España de dos viviendas por parte de la sociedad Corpoestructura por importe superior a los 11 millones de euros" y "su participación en Plus Ultra a través de otra sociedad española fundada por él mismo llamada Snip Aviation y, la que probablemente es su esposa, María Aurora López, a través de la cual se controla actualmente un 56,8%" de la aerolínea.

"Esta actividad podría tener relación con el mencionado correo electrónico vinculado con el transporte aéreo de oro de Caracas a Dubái", añaden los investigadores de la UDEF en el informe.

Asimismo, apuntan a Luis Felipe Baca en presuntas actividades de tráfico ilegal de oro, concretamente "en un negocio para enviar oro utilizando un avión privado hasta Turquía", según una investigación conjunta de la Policía Nacional con el FBI estadounidense.

El juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dictó este mes de marzo una orden internacional de detención y entrega contra Rodolfo Reyes, investigado en el 'caso Plus Ultra'.