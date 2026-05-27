Gobierno Vasco propone reducciones de jornada y más vacaciones para impulsar el relevo generacional en la Administración

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VITORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha presentado a los sindicatos una propuesta para impulsar el relevo generacional en la Administración autonómica, en el que se incluyen reducciones de jornada y días de libranza y vacaciones adicionales por antigüedad.

Este pasado martes se celebró una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de la Administración General en la que, entre otras cuestiones, se abordó el Plan de Relevo Generacional.

Este plan constituye "un eje de trabajo estratégico para garantizar la modernización de la Administración y el relevo generacional ordenado para preservar la calidad de los servicios públicos", según han informado fuentes del Gobierno Vasco.

Tras un proceso de negociación previa y la incorporación de aportaciones sindicales, el Ejecutivo ha presentado una propuesta que contempla reducciones de jornada, días de libranza y vacaciones adicionales por antigüedad, "siempre orientadas a facilitar la transmisión del conocimiento".

Fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno han explicado que, en este momento, la decisión está en manos de los sindicatos, y que CCOO "ha mostrado disposición a firmar", mientras que LAB y UGT "han solicitado más tiempo", y ELA "ha expresado su rechazo".

También han indicado que esto sitúa el proceso "en una fase clave", ya que las organizaciones sindicales "deben posicionarse", mientras el Gobierno "queda a la espera de esa respuesta para poder avanzar".

El segundo de los temas abordados en la reunión de este pasado martes fue el Acuerdo de Condiciones de Trabajo (2026-2030), sobre el que el departamento mostró su "plena predisposición al diálogo y al acuerdo", tras un trabajo técnico de más de un año y la incorporación de aportaciones sindicales.

PRÓXIMOS PASOS

Los siguientes pasos por parte del Ejecutivo serán la presentación de un calendario de reuniones durante los próximos meses (junio y julio); y profundizar en cuestiones "de gran calado más allá del ámbito salarial" junto a los sindicatos (jornada, conciliación, igualdad, euskera, desarrollo profesional).

El departamento ha reafirmado su compromiso con "la mejora de las condiciones laborales y la modernización de la organización", ha expresado su "total voluntad negociadora, y ha invitado a los sindicatos a "adoptar una actitud constructiva en esta nueva fase".