Visita del Papa a Madrid en 2026: dónde consultar los cortes de tráfico y cambios en Metro y autobuses

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa a Madrid tendrá lugar del 6 al 9 de junio de 2026, pero los preparativos ya están provocando afecciones a la movilidad en distintos puntos de la capital por los montajes necesarios para los actos multitudinarios de León XIV.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de cortes y ocupaciones de calzada por este motivo, especialmente en el entorno de Plaza de Lima, Plaza de Cibeles, Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y calle Alcalá. Por ello, antes de desplazarse por la ciudad durante estos días, conviene consultar las páginas oficiales de tráfico y transporte público.

Puntos clave para consultar las incidencias por la visita del Papa a Madrid Cortes de tráfico: el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado una página específica con los cortes y ocupaciones por los preparativos de la visita. Actualizaciones al minuto: el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid informa en X de incidencias, accidentes, cortes y desvíos en tiempo real. Estado de la M-30: los conductores pueden consultar la web de Madrid Calle 30 para comprobar el estado de la circunvalación. Autobuses de la EMT: la Empresa Municipal de Transportes tiene una página específica con las líneas afectadas por la visita del Papa y otra sección general de incidencias. Metro de Madrid: Metro informa en su web, aplicación oficial y redes sociales de retrasos, cortes o alteraciones del servicio. Consorcio de Transportes: el CRTM agrupa avisos actualizados sobre Metro, autobuses, Cercanías e interurbanos en la Comunidad de Madrid.

DÓNDE CONSULTAR LOS CORTES DE TRÁFICO EN MADRID POR LA VISITA DEL PAPA

Para comprobar qué calles están afectadas, el principal punto de consulta es la página de Incidencias de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, que ha habilitado una ficha específica sobre el dispositivo de movilidad previsto por la llegada de León XIV. En ella se detallan las afecciones previstas, las zonas de montaje y las restricciones que pueden afectar tanto a peatones como a vehículos.

La página oficial para consultar los cortes de tráfico es esta: Movilidad y Transporte.

Además, para seguir las incidencias al minuto, el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid publica información actualizada en su cuenta oficial de X, @cgm_madrid.

DÓNDE VER EL ESTADO DE LA M-30

Quienes vayan a circular por la M-30 también pueden comprobar el estado de la vía en la página de Madrid Calle 30, donde se informa de la situación del tráfico en la circunvalación.

La web para consultar el estado de la M-30 es Madrid Calle 30.

Esta consulta puede ser útil especialmente durante los días de mayor afluencia a los actos del Papa, cuando se prevén desplazamientos hacia zonas como Plaza de Lima, Cibeles, el entorno del Santiago Bernabéu o IFEMA.

DÓNDE CONSULTAR LOS CAMBIOS EN AUTOBUSES DE EMT MADRID

La EMT de Madrid también ha habilitado información específica sobre las afecciones en sus líneas con motivo de la visita del Papa León XIV.

Según recoge la empresa municipal, a la vista de los acontecimientos que tendrán lugar entre los días 6 y 9 de junio, las líneas de autobús pueden verse afectadas los días anteriores y posteriores por los montajes de infraestructuras, así como por cortes puntuales derivados del paso de comitivas.

La página específica de EMT sobre la visita del Papa se puede consultar aquí: EMT Madrid - visita del papa León XIV.

Además, la sección general de incidencias de EMT permite consultar desvíos y paradas suprimidas y filtrar los avisos por línea.

Para avisos rápidos sobre alteraciones temporales, EMT también publica incidencias en su cuenta oficial de X, @EMTincidencias.

DÓNDE CONSULTAR EL ESTADO DE METRO DE MADRID

Para comprobar si hay retrasos, estaciones cerradas o tramos interrumpidos en Metro de Madrid, los usuarios de este medio de transporte pueden consultar la página principal de Metro o su aplicación oficial.

Metro también publica avisos de servicio e incidencias en su cuenta oficial de X, @metro_madrid.

DÓNDE VER LOS AVISOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

Otra vía útil para consultar el estado general del transporte público es la sección de Información Actualizada del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

En esta página se agrupan avisos sobre el estado del servicio en Metro, autobuses, Cercanías e interurbanos de la Comunidad de Madrid, por lo que puede servir para comprobar de un vistazo si hay incidencias antes de iniciar un desplazamiento.

QUÉ DÍAS PUEDEN CONCENTRAR MÁS INCIDENCIAS

Los días con más afecciones con motivo de la visita del papa pueden coincidir con los grandes actos públicos de León XIV en la ciudad: la vigilia con jóvenes en Plaza de Lima el sábado 6 de junio, la misa en Cibeles y la procesión del Corpus Christi el domingo 7, el encuentro en el Santiago Bernabéu el lunes 8 y el acto con voluntarios en IFEMA el martes 9.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar la información oficial antes de desplazarse y priorizar el uso del transporte público siempre que sea posible.