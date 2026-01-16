Cellnex, certificada como 'Top Employer' 2026 en España

Archivo - Cécile Cloarec - CELLNEX - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha sido reconocida como 'Top Employer' en España para 2026 por parte Top Employers Institute, que es autoridad global en certificación, evaluación comparativa y asesoramiento sobre recursos humanos.

Este sello constata la capacidad de crear un entorno laboral de alto rendimiento mediante "estrategias de personas basadas en datos, validación independiente y un enfoque claro en prácticas" que impulsan el rendimiento empresarial, el compromiso de los empleados y el crecimiento, informa Cellnex este viernes en un comunicado.

La Group People Director en Cellnex, Cécile Cloarec, ha destacado su orgullo por recibir esta certificación por primera vez, tras su progreso durante los últimos años "para construir procesos y herramientas de RRHH modernos, sólidos y centrados en las personas".

El CEO de Top Employers Institute, Adrian Seligman, ha agradecido la dedicación de Cellnex a construir "un entorno laboral excepcional que permite un rendimiento empresarial sostenido" y ha calificado de sólida su alineación entre la estrategia de personas y los objetivos organizativos.

El programa de Top Employers Institute (entidad activa en 131 países y regiones) certifica a las organizaciones según los resultados de su encuesta de Mejores Prácticas de RRHH, que tiene diversas áreas: Estrategia de Personas, Entorno de Trabajo, Atracción de Talento, Aprendizaje, Diversidad, Equidad e Inclusión, y Bienestar.