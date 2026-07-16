Cellnex y Cruz Roja crean una red nacional de comunicaciones de emergencia

La ceo de Cellnex Netherlands, Marga Buijs, y la ssociation Manager Netherlands Red Cross, Noura Assakkali-Elkasmi - DANNIS VAN DER HEIDEN - CELLNEX

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cellnex y la Cruz Roja de Países Bajos han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una red nacional de comunicaciones de emergencia, informa la empresa en un comunicado este jueves.

La red garantizará que los equipos de rescate y emergencias permanezcan comunicados de forma más fiable, incluso durante crisis y emergencias a gran escala, y aprovecha los emplazamientos existentes de Cellnex en los Países Bajos junto con las instalaciones de comunicación de Cruz Roja.

La ceo de Cellnex Netherlands, Marga Buijs, ha explicado que es "crucial" contar con una infraestructura fiable en situaciones de emergencia, y que el acuerdo permite que el país sea más seguro y resiliente.

El director general de Cruz Roja en los Países Bajos, Harm Goossens, ha subrayado la necesidad de que los equipos de rescate puedan "confiar en comunicaciones que funcionen, incluso cuando las redes convencionales están bajo presión".

La red está diseñada para reforzar los recursos de comunicación de las regiones de seguridad existentes, y que aporta robustez adicional y una funcionalidad global que conecta los servicios regionales.