Cellnex finaliza el programa de recompra de acciones de 500 millones

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha informado de que ha finalizado el programa de recompra de acciones que tenía en marcha al haber alcanzado el importe máximo de 500 millones de euros, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

En el marco del programa, la empresa ha comprado 18,3 millones de acciones propias, el equivalente al 2,68% de su capital social.

Ha recordado que el objetivo era reducir su capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas, lo que tendrá lugar mediante el correspondiente acuerdo de ejecución que apruebe el Consejo de Administración.