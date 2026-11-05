Cellnex pierde 219 millones hasta septiembre, un 16,7% menos

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Europa Press Catalunya
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2026 18:08
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BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex cerró los primeros nueve meses del año con unas pérdidas netas de 219 millones de euros, un 16,7% menos que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Los ingresos consolidados, excluidos los ingresos repercutidos a clientes (pass-through), fueron de 3.008 millones, un 2,4% interanual más, mientras que los ingresos de explotación fueron de 3.353 millones, un 3,1% más.

La empresa ha dicho que ha registrado "sólidos avances" en el periodo, combinando crecimiento orgánico, eficiencia operativa y una menor intensidad de inversión, lo que ha permitido un flujo de caja de 474 millones, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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