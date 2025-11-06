Cellnex pierde 263 millones hasta septiembre (+87%) y factura 2.937 millones (+5,7%)

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex cerró los tres primeros trimestres del año con unas pérdidas de 263 millones de euros, un 87% más que en el mismo periodo del año anterior, y una facturación de 2.937 millones, un 5,7% más proforma y (excluyendo Irlanda y Austria), informa en la documentación remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa ha señalado que hasta septiembre son "unos resultados operativos y financieros sólidos", y ha anunciado un plan de retribución al accionista de 1.000 millones, de los que 500 millones serán en dividendo y 500 en recompra de acciones.

El Ebitda ajustado fue de 2.436 millones, un 6,9% más, mientras que el EbidaaL fue de 1.787 millones, un 7,5% más.

