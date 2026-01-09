Cellnex, reconocida por séptimo año seguido en la 'Lista A' de CDP por su transparencia ambiental

Cellnex, reconocida por CDP como única TowerCo que se mantiene 7 años seguidos en su 'Lista A' - CELLNEX

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha obtenido nuevamente el reconocimiento en la 'Lista A' de CDP --organización global de análisis del impacto ambiental-- por su transparencia ambiental y se consolida como única TowerCo que logra mantener esta distinción durante 7 años seguidos, ha informado en un comunicado este viernes.

La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones afirma haber reducido más del 50% de las emisiones globales de Alcance 1, 2 y 3 desde 2020 mediante la adquisición de energía renovable, acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs), generación solar 'in situ' y "una sólida colaboración con proveedores y clientes".

Además, CDP ha reconocido también a Cellnex como Supplier Engagement Leader, situándola entre las empresas líderes a nivel mundial en la implicación de sus proveedores para combatir el cambio climático.

En la línea de su compromiso con la acción climática, la compañía ha reforzado su hoja de ruta hacia el Net-Zero, validada por Science Based Targets (SBTi) --iniciativa que promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia--.

Así, fija entre sus objetivos alcanzar una reducción del 70% en las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030, utilizar electricidad 100% renovable en 2025 y movilizar al 82% de proveedores y clientes para que establezcan objetivos basados en la ciencia, con la ambición final de lograr cero emisiones netas en 2050.