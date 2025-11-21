Cellnex reduce su capital en 6 millones de euros tras recomprar 24 millones de acciones

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha informado de la reducción de capital en 6 millones de euros mediante la recompra de 24 millones de acciones propias, según un comunicado enviado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo de esta operación financiera es beneficiar a los accionistas de la sociedad al mejorar las métricas al reducir el número de acciones en circulación y se enmarca en el plan de la empresa de recompra de acciones por un valor de 800 millones de euros.

Como continuación de otra comunicación remitida a CNMV el 13 de octubre de 2025, la compañía ha explicado el 20 de noviembre "quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública de reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) en la cuantía de 6.016.101 euros, mediante la amortización de 24.064.404 acciones propias".

En consecuencia, el capital social de Cellnex ha quedado fijado en 170.602.742,75. euros, representado por 682.410.971 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas.

Cellnex procederá ahora a solicitar la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su cancelación en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear).