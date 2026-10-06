Celsa gana 50,7 millones en el primer semestre, frente a las pérdidas de un año atrás

El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, y el consejero delegado, Jordi Cazorla - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Celsa cerró el primer semestre con un beneficio neto de 50,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 3 millones del mismo periodo del año pasado.

Lo ha explicado en rueda de prensa este martes el consejero delegado de Celsa, Jordi Cazorla, junto al presidente, Rafael Villaseca, en la que ha añadido que la cifra de negocio fue de 1.786 millones, mientras que el Ebitda Ajustado fue de 288 millones, un 29% interanual más.

La empresa cerró el primer semestre con una deuda neta senior de 1.134 millones y una ratio de apalancamiento de 2,3x, frente a los 3.689 millones y 8,4x de noviembre de 2023, antes de la reestructuración de la deuda.

Cazorla ha celebrado que la empresa "ha culminado el proceso de reestructuración y ha empezado la ruta para hacer una empresa excelente".

Ha explicado que, a pesar de que la producción siderúrgica en Europa ha estado en mínimos históricos, Celsa mantuvo la producción, con 2,21 millones de toneladas, frente a los 2,28 millones de toneladas del primer semestre de 2025 y los 2,19 millones de toneladas del mismo periodo de 2024.

Villaseca, por su parte, ha asegurado que el beneficio es de "carácter sostenible" y ha añadido que creen que serán permanentes.

Ha añadido que tras unos años que ha definido como duros, los resultados del primer semestre les permiten ver el futuro de la empresa "de forma optimista".

PLAN DE CREACIÓN DE VALOR

Cazorla ha definido el Plan de Creación de Valor de la empresa como la "principal palanca de rentabilidad" del grupo, apoyado en una inversión de 109 millones que se ha financiado mediante ampliaciones de capital suscritas por los accionistas.

Hasta junio, el plan había capturado 156 millones de euros de Ebitda anualizado, 31 millones por encima de lo previsto y cerca del 90% del objetivo ampliado para 2028, situado en 174 millones de Ebitda adicional anual recurrente.

El presidente ha celebrado que el programa "está dando unos resultados extraordinarios desde el primer día" y muy por encima de lo esperado.

Ha añadido que el programa no ha afectado al resto de inversiones de la compañía, que ha registrado 67 millones invertidos en todas sus plantas en el primer semestre y ha puesto en valor que han sido financiadas con fondos propios: "La empresa está invirtiendo más que nunca y en todas las plantas".

Además, está previsto destinar 32 millones en la planta de A Laracha (A Coruña) para crear una nueva línea de producción para productos de alto valor añadido.