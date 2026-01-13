Un centenar de personas se manifiesta en Barcelona "en solidaridad con el pueblo iraní"

Un grupo de personas durante la concentración del movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’, a 13 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha manifestado la tarde de este martes en la plaza Universitat de Barcelona "en solidaridad con el pueblo iraní", en el marco de las protestas de los últimos días en Irán contra el régimen de los ayatolás.

En la concentración, convocada por el movimiento Mujer Vida Libertad España, se han podido leer carteles con mensajes como 'I stand with the people of Iran', 'Sé la voz de Iran' o 'If you care about Human Rights, speak about Iran'.

Asimismo, los manifestantes han cantado 'Freedom for Iran' y 'República islámica terrorista', han exigido un cambio de régimen en el país y han clamado contra la represión y los cortes de internet, entre otros.