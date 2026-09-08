Centenares de docentes se manifiestan en Barcelona en el primer día de curso

Representante sindical ofrece declaraciones ante la prensa durante la manifestación por la huelga educativa, a 8 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los sindicatos USTEC·STEs, CGT, Intersindical y COS se manifiestan coincidiendo con e - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de docentes convocados por Ustec·Stes, CGT, La Intersindical y COS se manifiestan por el centro de Barcelona para reclamar mejoras educativas y que la Conselleria de Educación de la Generalitat reabra las negociaciones.

La manifestación en la capital catalana en el primer día de curso ha comenzado sobre las 11.15 horas en plaza Urquinaona bajo la pancarta 'Contra l'emergència educativa. Seguim als carrers' y prevé acabar en la plaza Sant Jaume, donde los sindicatos convocantes realizarán una asamblea.

La jornada de huelga marca el inicio de este curso escolar pese a que desde la Generalitat se pidió a los sindicatos un paréntesis en las movilizaciones y también coincide con la publicación de los resultados de las pruebas PISA, en las que Catalunya ha quedado excluida por un exceso en el alumnado exento superior al que permite la OCDE.