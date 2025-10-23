La central nuclear de Ascó (Tarragona) realiza un simulacro de su plan de emergencia interior

Archivo - Vista de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. - CSN - Archivo

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Ascó (Tarragona) ha realizado este jueves su preceptivo simulacro anual del Plan de emergencia interior (PEI) de la instalación, en el que se han simulado los efectos en ambas unidades de un episodio de fuertes vientos que originaría una pérdida de suministro eléctrico exterior, con el consiguiente arranque automático de los generadores diésel de las dos unidades.

La evolución del ejercicio ha conducido a simular la pérdida secuenciada de los dos generadores diésel de Ascó II, llevando a la declaración de diferentes categorías del PEI hasta llegar a la categoría 3 y a las actuaciones descritas en los procedimientos aplicables, informa este jueves la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (Anav).

El ejercicio ha simulado adicionalmente dos incendios diferentes en el emplazamiento y otras incidencias con el resultado de diversas personas heridas que, una vez atendidas por el servicio médico, ha sido evacuadas a un centro sanitario próximo.

También se ha practicado la concentración, recuento y evacuación de todo el personal sin misión específica en la gestión de la emergencia.

El simulacro, que ha contado con la presencia en la central de inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y auditores internos independientes, ha sido objeto de seguimiento de las sala de emergencias del CSN y desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Protección Civil, y ha tenido participación de los Bombers de la Generalitat.