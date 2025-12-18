La central nuclear Vandellós II (Tarragona) empieza su 28 ciclo de operación

Archivo - Central nuclear de Vandellós II, en Tarragona (España). - CSN - Archivo

TARRAGONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Vandellós II (Tarragona) se conectó nuevamente a la red eléctrica a las 22.20 horas de este miércoles después de finalizar las actividades correspondientes a su 27 Recarga de Combustible, dando paso a un nuevo ciclo de operación, el 28.

La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav) ha destinado a esta recarga 24,5 millones de euros y ha incorporado temporalmente a unos 1.000 trabajadores de diferentes perfiles profesionales, más del 50% de los cuales reside en el entorno de la central, informa en un comunicado este jueves.

Durante esta parada por recarga, además de la renovación de 60 de los 157 elementos que conforman el núcleo del reactor, se han llevado a cabo actividades preparatorias para la entrada de la central en la operación a largo plazo, una vez cumpla los 40 años de funcionamiento, en diciembre de 2027.

Destacan inspecciones en el circuito primario, como la inspección volumétrica y por corrientes inducidas de las penetraciones de la instrumentación del fondo de la vasija del reactor; las inspecciones en los internos del reactor; la inspección mecanizada de la vasija y la inspección visual de la tapa de la misma.

También se han llevado a cabo los trabajos de limpieza por la técnica 'sludge lancing' de los tres generadores de vapor, junto con el cambio de juntas de la boca de hombre del generador de vapor 'A'; la sustitución del motor de la bomba de refrigerante del reactor 'B' y la sustitución de las tres válvulas de seguridad del presionador.

En los generadores diesel de seguridad se ha realizado la revisión de los dos motores de cada generador, mientras que en el circuito secundario se han sustituido parcialmente los álabes de la turbina de alta presión y las juntas de expansión del condensador.

MODIFICACIONES

Anav ha realizado durante esta parada cerca de 9.000 órdenes de trabajo y ha incorporado 25 modificaciones de diseño relacionadas con diferentes sistemas de la central para "mantener a la planta en las mejores condiciones de seguridad y fiabilidad durante el próximo ciclo de operación".

La próxima parada para Anav tendrá lugar en la primavera de 2026, cuando la unidad 1 de la central nuclear Ascó abordará su 31 Recarga de Combustible.