La central nuclear Vandellós II (Tarragona) para por una incidencia en una turbina

Archivo - Imagen de la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) - GREENPEACE - Archivo

TARRAGONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Vandellós II ha notificado este viernes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada de la instalación por la parada automática de la turbina.

Según ha informado la Associació Nuclear Ascó Vandellòs (Anav), todos los sistemas de seguridad han funcionado correctamente y la planta se encuentra en modo 3 (parada caliente).

El equipo técnico de la central está trabajando para identificar la causa de la incidencia, que no ha tenido impacto en los trabajados de la instalación, el público o el medio ambiente, y preparar y acometer las actuaciones correctivas que correspondan.