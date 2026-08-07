El Centre de Competències Digitals de Renfe en Portbou (Girona) colabora en las nuevas aplicaciones

Archivo - Web de Renfe que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GIRONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Competències Digitals (CCD) de Renfe en Portbou (Girona), integrado por ocho profesionales, ha participado en el desarrollo de las nuevas aplicaciones de Rodalies y Cercanías, que ofrecen información en tiempo real y una experiencia de usuario mejorada.

El equipo especializado en calidad de software del centro ha participado en la validación y pruebas de las nuevas herramientas digitales, centrándose en ayudar a construir una experiencia digital robusta, segura y eficiente para los usuarios, informa Renfe este viernes en un comunicado.

Este centro está gestionado como el resto de Centros del Estado por su filial Logirail, especializado en Quality Assurance & Testing, y desde septiembre de 2025 ha colaborado en el lanzamiento de las aplicaciones.