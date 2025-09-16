El centro Ideal contrapone la vida y obra de Leonardo y Miguel Ángel en una exposición inmersiva

Visitantes del centro IDEAL Barcelona durante la presentación de la exposición inmersiva 'Leonardo versus Michelangelo' , a 16 de septiembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de artes digitales Ideal de Barcelona acoge a partir de este miércoles la exposición inmersiva 'Leonardo versus Michelangelo' que contrapone la vida y obra de dos de las figuras más influyentes de la historia del arte: Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti.

La exposición, dividida en ocho salas, muestra cómo los dos artistas, figuras capitales del humanismo, han extendido su legado hasta la actualidad a través y cómo compitieron en momentos clave de sus trayectorias, ha informado este martes Ideal en un comunicado.

La muestra inmersiva parte del desafío que los enfrentó en 1503 para pintar un mural para el Salón de los Quinientos del Palazzo Vecchio de Florencia (Italia) y para la que el visitante es invitado a revivir la competición y tomar partido.

Entre los apartados destacados de la exposición figuran la película inmersiva 'La batalla inacabada', un viaje por las obras de Leonardo y Miguel Ángel desde una perspectiva digital contemporánea en una pieza de 25 minutos que muestra con gran nivel de detalle sus grandes creaciones artísticas.

LA FLORENCIA DE 1500

En la sala del Ideal de realidad virtual 360º el visitante viajará a la Florencia de 1500, escenario donde ambos artistas coincidieron, en una pieza que combina realismo y fantasía para recrearla en su momento de máximo esplendor.

El visitante también podrá vivir la experiencia de caminar a escala real alrededor de las esculturas y de las salas pintadas por ambos genios, y propone una experiencia basada en la modalidad 'Battle Royale' de los videojuegos para decidir qué obra salva y cuál condena al olvido.

La exposición inmersiva 'Leonardo versus Michelangelo' tiene una banda sonora propia compuesta por Rafael Plana, con una superficie total de 2.000 metros cuadrados en ocho salas, y ha sido creada por el estudio catalán Layers of Reality.