El centro de régimen abierto de la Zona Franca de Barcelona se inaugurará en enero de 2027

Archivo - Las obras del futuro centro abierto de la Zona Franca de Barcelona - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro penitenciario de régimen abierto de la Zona Franca de Barcelona se inaugurará en enero de 2027 y no a finales de este año, como inicialmente estaba previsto, según ha podido saber Europa Press.

Fuentes de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática han informado a Europa Press de que el centro entrará en funcionamiento cuando finalicen las obras de los equipamientos, aunque sin concretar una fecha exacta.

Las nuevas instalaciones se ubican en un solar de 6.500 metros cuadrados con una superficie útil de 13.000 metros cuadrados y acogerán a internos en régimen de semilibertad, es decir, aquellos que sólo duermen en prisión entre semana y salen de día para formarse y trabajar.

Este centro, que ha contado con una inversión de 35,6 millones de euros, tendrá 800 plazas y acogerá a los hombres que cumplen régimen de tercer grado en la Trinitat Vella, e inicialmente se instalarán en el nuevo equipamiento unos 400, de forma que la ocupación se hará de manera gradual.

En este centro, cuya apertura supondrá el cierre definitivo de la prisión de Trinitat Vella, contará con dos módulos independientes entre ellos con un espacio central --un patio-- y capacidad para 400 internos cada uno.