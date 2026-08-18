Centros de Formación de Adultos acreditarán competencias básicas para acceder a la FP sin titulación

Una persona soldando, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE ECONOMIA

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Formación de Adultos (CFA) evaluarán y acreditarán las competencias básicas de personas sin titulación académica suficiente para acceder a determinada oferta de Formación Profesional (FP), como los ciclos formativos o los certificados profesionales, ha informado la Generalitat en un comunicado este martes.

Así lo ha anunciado después de que la Conselleria de Educación y Formación Profesional y el Servicio Público de Ocupación de Catalunya (SOC) firmasen un convenio mediante el cual este procedimiento se implantará, como prueba piloto, en el curso 2026-2027, con una inversión prevista de 1,27 millones de euros.

El proyecto centrará su fase inicial en personas que quieran acceder a certificados profesionales de las áreas profesionales de Electricidad y electrónica, Energía y agua, Instalación y mantenimiento y Seguridad y medioambiente, consideradas de alta demanda laboral.

El objetivo es facilitar el acceso a esta formación y contribuir a la mejora de la cualificación y de las oportunidades de inserción o reinserción laboral, favoreciendo un mejor ajuste entre la estructura ocupacional, la estructura productiva y la oferta laboral.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer alternativas de acceso a los certificados de nivel 2 y 3 (grados C), que exigen respectivamente tener la ESO, Bachillerato o un título técnico, dado que datos de 2024 indican que el 40% del alumnado ya accedió a estos certificados mediante pruebas de acceso específicas por no cumplir con los requisitos académicos, lo que evidencia un volumen elevado de aspirantes que requieren un reconocimiento de sus habilidades para poder formarse.