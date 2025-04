Cercas asegura que el Papa fue un hombre "en lucha a muerte consigo mismo"

Javier Cercas en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS

Afirma que Bergoglio es un hijo del Concilio Vaticano II

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas, que acaba de publicar 'El loco de Dios en el fin del mundo', ha asegurado que el Papa Francisco fue un hombre "en lucha a muerte consigo mismo", muy consciente de sus propios defectos, y se ha remitido a las palabras que pronunció justo después de aceptar el nombramiento, en las que admitía que era un pecador.

Cercas ha subrayado que Bergoglio es un hijo del Concilio Vaticano II, cuya "gran revolución" consiste en el retorno a la Iglesia Primitiva, a la Iglesia de Cristo, según ha explicado a los medios este martes.

Ha recordado que en la primera entrevista que dio, Francisco abogó por sacar a Cristo de la Sacristía y ponerlo "en la calle", es decir, volver al cristianismo primitivo, al cristianismo de los desgraciados.

UNAS INERCIAS "ENORMES"

El escritor ha apuntado que dos mil años de historia no se cambian en un papado y que Bergoglio no hizo mucho más porque la Iglesia tiene unas inercias "enormes", y hay cambios para los que el propio cristianismo no estaba preparado.

Sobre el tema de los abusos, Cercas ha afirmado que el Papa al menos tomó conciencia de que existía el problema y tomó decisiones "más relevantes de lo que parece", aunque cree que solo es el principio.

En la misma línea, sobre la cuestión de la mujer, asegura que no ha hecho ni muchísimo menos lo suficiente pero, a la vez, es mucho más de lo que habían hecho sus predecesores: "Nadie ha colocado a tantas mujeres en puestos de responsabilidad como ha hecho este Papa".

Sobre el futuro Papa, el autor ha expresado su desacuerdo con la opinión "generalizada" de que va a ser conservador, y ha recordado que cerca del 70% de los cardenales que elegirán el próximo Santo Padre los había elegido el propio Francisco.