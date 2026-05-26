El Cercle d'Economia afirma que completar el mercado único es "el gran reto pendiente" de la UE

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, y el director general, Miquel Nadal - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Economia ha asegurado que completar el mercado único es "el gran reto pendiente" de la Unión Europea, especialmente en puntos como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas o la defensa.

Así lo indica en la nota de opinión de la Reunió Cercle d'Economia, que se celebra del 1 al 3 de junio en el Palau de Congressos de Catalunya, y que han presentado este martes en rueda de prensa la presidenta del ente, Teresa Garcia-Milà, y el director general, Miquel Nadal.

Garcia-Milà ha añadido que "al mercado único europeo le falta mucho" y ha dicho que profundizar en estos puntos ayudaría mucho a que Europa tuviese un mercado consolidado y a la aparición de campeones europeos.

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