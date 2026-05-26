El Cercle d'Economia muestra una "cierta preocupación" ante la posibilidad de elecciones generales

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, y el director general, Miquel Nadal - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha mostrado una "cierta preocupación" ante la posibilidad de que haya elecciones generales anticipadas, aunque ha dicho que no se pronuncian sobre si debe haber un cambio político.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa junto al director general de la entidad, Miquel Nadal, para presentar la nota de opinión de la Reunió Cercle d'Economia, que se celebrará del 1 al 3 de junio en el Palau de Congressos de Catalunya.

Garcia-Milà ha dicho que un avance electoral "hace perder la confianza de la ciudadanía" y puede afectar a la posición de España en el contexto internacional.