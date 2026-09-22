Cerrada la estación de tren de Fabra i Puig por el desprendimiento del falso techo

Archivo - Fachada de la Estación de Fabra i Puig, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento de un falso techo ha obligado a cerrar este martes por la tarde la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por su parte, Adif ha confirmado en un apunte en la misma red social que se ha suprimido la parada comercial en Fabra i Puig de la línea R4 de Rodalies de Catalunya por daños en la infraestructura.

Protecció Civil ha activado el Ferrocat en fase de prealerta.