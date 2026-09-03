Cerradas todas las entradas a la Ronda Litoral de Barcelona para extraer un camión accidentado

Colas en la Ronda Litoral este jueves - SCT

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado todas las entradas a la Ronda Litoral de Barcelona para extraer el camión accidentado este jueves por la mañana a la altura del Morrot de Montjuïc, que mantiene la vía cortada desde las 8 horas.

Según han informado fuentes de la policía barcelonesa a Europa Press, las salidas se mantienen abiertas para reducir la presión en la vía, donde a las 9 horas se mantienen unos 9,5 kilómetros de colas, que llegan hasta Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

En la AP-7, donde este jueves también se ha producido el accidente de un camión que ha obligado a cortar la vía momentáneamente, a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y que produce unos 10 kilómetros de colas, se ha reabierto un segundo carril.