Cerrado el sector de escalada "Columpi" en Montserrat (Barcelona) por riesgo de desprendimiento

Archivo - La montaña de Montserrat. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc Nacional de Montserrat (Barcelona) ha cerrado preventivamente el sector de escalada "Columpi" a causa del riesgo elevado de desprendimiento y caída de piedras detectado en la zona, ha informado este martes en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El cierre afecta a las vías Lady Sue, La Gordi, Del Xavi, Là Fàci y de la Marta del Sector Columpi.

Según la publicación, la medida se establece debido a que el riesgo de desprendimiento puede comportar situaciones "de grave peligro para la integridad física de las personas".