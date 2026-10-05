Cerrados una decena de accesos del Metro de Barcelona a causa de las lluvias de este lunes

Archivo - Varias personas en el Metro de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una decena de accesos y vestíbulos del Metro de Barcelona están cerrados a causa de las lluvias sobre las 11.38 horas de este lunes, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicación en 'X'.

Ha concretado que se tratan del acceso Cervantes de Zona Universitària; el de plaza de les Glòries de Glòries; el de Calàbria/Diputació en Rocafort; el de Bailén en Verdaguer; el vestíbulo plaza Eïvissa y Tajo de Horta; el de Les Fuestes en Can Cuiàs; el de Sant Feliu de Torre Baró | Vallbona; el de Via Favència en Canyelles; el de Ramon Sonanit de Pubilla Cases; el de Joan Torres de Sant Andreu; y el de Diagonal en la L3 de Diagonal.

También ha explicado que la L4 sigue cortada entre Maragall y Trinitat Nova y que ahora la línea de bus D50 efectúa el recorrido afectado, mientras que la L1 ha recuperado el servicio, excepto el andén dirección Fondo de la estación Rambla Just Oliveras.

Ha añadido que en la L2 el andén dirección Badalona Pompeu Fabra de la estación de Sant Roc está fuera de servicio y que siguen los cortes en la L3, la L9 Nord y la L10 Nord.

AUTOBUSES

Por otra parte, TMB ha detallado que múltiples líneas de autobús de la ciudad se han desviado o limitado por los efectos de las lluvias sobre las 11.10 horas.

Entre ellas se incluyen el bus H2, H4, V21, V29, 76 y 134 con afectaciones en la zona de la Ronda de Dalt; mientras que también están afectados en distintos tramos el D50, 62, 183, V19, 22, V27, 27, 47, 33, 136, 60, 23, 96, 137, 138, 112, 114, 116, 118, 182, 183 y 185.