Cervera (Lleida) pone en marcha un plan para mejorar y renovar la red de agua potable

Actuación en la red de agua potable de Cervera (Lleida) - EASCS

LLEIDA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Cervera (Lleida) y Aigües de Cervera i Segarra (EASCS) han puesto en marcha un plan de actuaciones para mejorar y renovar la red de abastecimiento de agua potable del municipio, con el apoyo de 2 subvenciones otorgadas por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 277.000 euros en total.

Esta financiación permite "impulsar varias intervenciones orientadas a ajustar la red a las características del territorio para optimizar su funcionamiento e incrementar la eficiencia en la gestión del servicio", ha informado este martes EASCS en un comunicado.

La orografía del municipio hace que en determinadas zonas la red trabaje con presiones "superiores a las necesarias", con el consiguiente impacto en el consumo, los incidentes y el desgaste de las cañerías.

Este hecho se agrava por las diferentes cotas de altitud del municipio, como el núcleo agregado de Vergós, la zona este, el barrio de Sant Francesc, el núcleo antiguo, el polígono industrial o el ámbito de la depuradora.

Por ello, es "necesario adaptar la presión del agua para garantizar un servicio equilibrado y eficiente en todo el término municipal".