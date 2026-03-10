Cesif y Universitat CEU Abat Oliba colaborarán en formación en negocios del ámbito biofarmacéutico

Angela Compadre (directora de Marketing de Cesif), Swen Seebach (vicerrector de Estrategia de la universidad), Clara Campos (ceo de Cesif), Arcadi Gual (rector), Andreu Miranda (director técnico de Formación Permanente de la universidad). - CESIF - CEU ABAT OLIBA

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escuela de negocios Cesif y la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) han acordado un marco estable de colaboración para desarrollar formación universitaria en negocios del sector biofarmacéutico y de salud, informan este martes en un comunicado conjunto.

Crearán programas, proyectos formativos y actividades para capacitar en gestión, estrategia y dirección en el sector biofarmacéutico; enseñanzas que conduzcan a obtener de títulos propios (Máster, Experto, Especialista Universitario), y programas de formación complementaria, continua y permanente.

Esta colaboración entre la universidad y la escuela de negocio especializada pretende también afrontar los objetivos del sector sobre la digitalización, la innovación biotecnológica, la transformación regulatoria y la sostenibilidad.

CONECTAR CON "LA REALIDAD" DEL SECTOR

La CEO de Cesif, Clara Campos, ha destacado que es una alianza estratégica para reforzar su objetivo de "conectar el conocimiento académico con la realidad del sector salud", con formación universitaria especializada e investigación aplicada en la industria y el sistema sanitario.

El rector de la Universitat CEU Abat Oliba, Arcadi Gual, ha afirmado que aliarse con instituciones especializadas y estrechamente vinculadas a la industria les permite "impulsar programas académicos innovadores y contribuir a la formación de profesionales" para transformar el sector biofarmacéutico.

Cesif (grupo Metrodora Education) lleva más de 35 años formando para el sector biofarmacéutico, con más de 15.000 alumni, mientras que CEU Abat Oliba se fundó en 1973 y hoy dedica una de sus tres facultades a las Ciencias de la Salud y de la Vida (las otras dos son Derecho y Empresa, y Comunicación, Educación y Humanidades).