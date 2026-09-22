La CEU UAO investigará la representación de la salud mental en videojuegos

El equipo a cargo del estudio. - CEU UAO

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona ha impulsado este septiembre un proyecto de investigación sobre cómo los videojuegos abordan y representan la salud mental, informa en un comunicado de este martes.

El estudio, 'Repraesentatio', analizará cómo aparecen representados los problemas de salud mental en los videojuegos y qué papel desempeñan estas representaciones en los procesos de "estigmatización, inclusión y construcción de imaginarios sociales".

La iniciativa durará 3 años y ha obtenido financiación en la convocatoria nacional Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 de la Agencia Estatal de Investigación.

METODOLOGÍAS Y PERSPECTIVAS COMBINADAS

'Repraesentatio' tiene por objetivo "generar conocimiento científico que permita comprender mejor la manera en que una de las industrias culturales con mayor impacto global la salud mental".

Para ella, combinará metodologías cualitativas y cuantitativas, y analizará estas representaciones desde una perspectiva "inclusiva y sociocultural".

A partir de los resultados obtenidos, el equipo elaborará recomendaciones, materiales aplicados y manuales de buenas prácticas dirigidos tanto a la industria creativa como a profesionales de la salud y la educación.