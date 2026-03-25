El CGPJ nombra un nuevo juez y un nuevo vocal de su jurisdicción militar en Barcelona

Archivo - Fachada de la Escola Judicial en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha realizado este miércoles por unanimidad dos nombramientos en dos órganos de la jurisdicción militar con sede en Barcelona: el Juzgado Togado Militar Territorial número 31 y el Tribunal Militar Territorial Tercero, informan en un comunicado.

El capitán auditor Luis Gonzaga Fort Canals ha sido designado juez togado del Juzgado Togado Militar Territorial número 31, mientras que el teniente coronel auditor Carlos Rozada Alonso ha sido nombrado vocal togado del Tribunal Militar Territorial Tercero.

Con estas designaciones, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado ya un total de 180 nombramientos discrecionales desde el inicio de su actual mandato en julio de 2024.