Chappell Roan brilla en la tercera jornada del Primavera Sound de Barcelona

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante norteamericana Chappell Roan ha brillado en la tercera y última jornada del Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona con una propuesta impactante que ha vuelto a llenar la explanada.

En un escenario que recreaba una suerte de castillo medieval sobre el que sobrevolaban animales mitológicos, la cantante ha mostrado su repertorio en el que coquetea con el synth-pop más ochentero, el pop de inicios de los 2000 y el rock'n'roll.

El tronco central del concierto ha estado compuesto por los temas de 'The rise and fall of a midwest princess', con temas como 'Supergraphic ultra modern girl', encargada de abrir el show, una coreadísima 'Casual' o 'Kaleidoscope', donde ha pedido al público que mostrara sus prendas u objetos rosas.

Acompañada de banda, Chappell Roan ha conseguido poner a bailar a todo el Parc del Fòrum con la coreografía de 'Hot to go!' y ha sorprendido con una versión de 'Barracuda' de Heart en el momento más rockero de la actuación.

El último tramo del concierto ha consistido en temas como 'Coffee' y 'Pink Pony Club', que ha puesto el broche a la actuación de la tercera cabeza de cartel del festival, tras las de Charli xcx el jueves y Sabrina Carpenter el viernes.

FONTAINES D.C.

La banda Fontaines D.C., una de las sensaciones del rock de los últimos tiempos, ha encendido la explanada ante los escenarios grandes con su vocalista Grian Chatten al frente, y ha mostrado su apoyo al pueblo palestino.

La banda irlandesa ha repasado temas como 'Televised mind', 'It's amazing to be young', 'Boys in the better land', 'I love you', 'Bug' y 'Nabokov', llevando el mayor peso del bolo los temas de su último álbum, 'Romance'.

Al otro lado del Parc del Fòrum en paralelo a los irlandeses, Amaia ha desplegado poderío escénico desde la inicial 'Tocotó' en su repaso a los temas de su tercer trabajo, 'Si abro los ojos no es real'.

A primera hora de la tarde, la exbajista de Pixies Kim Deal ha repasado su álbum de debut en solitario 'Nobody loves you more', sin olvidar cortes de The Breeders y un 'Gigantic' de Pixies para finalizar.

Los australianos Glass Beams, tras sus máscaras, han llenado de psicodelia el Primavera Sound, al mismo tiempo que el sexteto Black Country, New Road regresaban al festival para compartir su sonido sinuoso.

El Primavera Sound continúa su jornada con los conciertos de LCD Soundsytem, Anohni & The Johnsons, Central Cee y Turnstile, que coronarán las actuaciones de este sábado.

293.000 ASISTENTES

El domingo continuará la programación de Primavera a la Ciutat, con conciertos en sala de Kneecap, Kim Deal, Horsegirl, Los Campesions!, The Jesus Lizard y Chat Pile, entre otros, y la fiesta electrónica Primavera Bits x Nitsa en el Parc del Fòrum.

El Primavera Sound de Barcelona ha reunido durante su semana de celebración a 293.000 asistentes, de los que 213.000 son de las tres jornadas centrales en el Parc del Fòrum y un 65% público internacional.