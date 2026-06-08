La CHE alerta de crecidas en los cauces de los ríos Noguera Pallaresa, Ribagorçana y Segre

La CHE alerta de crecidas en los cauces de los ríos Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana y Segre - AEMET/CHE

LLEIDA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de que se puedan producir este lunes de forma local crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las cuencas altas de los ríos Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana y Segre, a consecuencia de los avisos amarillos activados por la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas.

El aviso de Aemet por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectaría a las comarcas de Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya y Solsonés, informa la CHE en un comunicado.

La CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la AEMET y en el SAIH Ebro, y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil.